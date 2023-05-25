Світоліна обіграла росіянку і вперше після повернення пробилася до півфіналу французького турніру WTA

Українка легко розібралася із суперницею.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі (Франція), інформує ZN.ua.

Світоліна обіграла росіянку і вперше після повернення пробилася до півфіналу французького турніру WTA
Еліна Світоліна
© tennisworldusa.org

Українка зустрічалася з росіянкою Варварою Грачовою, яка є 44-ю ракеткою світу.

Поєдинок тривав 1 годину та 23 хвилини, а 28-річна одеситка впевнено перемогла за підсумками двох сетів із рахунком 6:3, 6:4. Після гри українка не потиснула росіянці руку.

Відеоогляд матчу

Світоліна нині перебуває у шостій сотні світового рейтингу. Для неї це перший півфінал на такому рівні після паузи у кар'єрі. У матчі за путівку до фіналу українка зіграє з переможницею матчу Клара Бюрель (Франція) – Бернарда Пера (США).

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.


Данило Слесь, ZN.ua





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