Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ

Два українці потрапили до протилежних рейтингів.

Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Михайло Мудрик увійшли до протилежних рейтингів трансферів за підсумками поточного сезону в англійській Прем'єр-лізі, інформує ZN.ua.

Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ
Олександр Зінченко
© FC Arsenal

Свою оцінку переходам гравців дав портал Goal.com.

Зінченко перейшов до лондонського "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" влітку минулого року за 34,5 мільйона євро без урахування бонусів. Він став лідером "канонірів", які боролися за чемпіонство. У підсумку українець посів четверте місце у списку найкращих трансферів сезону.

Найкращим трансфером стало підписання "Манчестер Сіті" форварда Ерлінга Холанда (з "Боруссії" Д), а до топ-3 увійшли Габріел Жезус (з "Ман Сіті" до "Арсеналу") та Свен Ботман (з "Лілля" до "Ньюкаслу").

Мудрик перейшов у "Челсі" з "Шахтаря" у січні за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. В АПЛ українець провів 14 матчів і зробив 2 асисти, не зумівши поки що заявити про себе у складі лондонців. У результаті український вінгер посів четверте місце у списку найгірших трансферів сезону.

Перше місце в антирейтингу посів Рішарлісон (з "Евертона" до "Тоттенхема"), а в топ-3 потрапили Марк Кукурелья (з "Брайтона" до "Челсі") та Калвін Філліпс (з "Лідса" до "Манчестер Сіті").


Данило Слесь, ZN.ua





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