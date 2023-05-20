Українська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з Росії

Ангеліна Калініна пояснила, що не потисла руку росіянці, бо її країна воює з Україною.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна відмовилась потиснути руку російській суперниці після перемоги в півфіналі турніру Rome Masters в Італії, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Українська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з Росії
© btu.org.ua

«Ми не потиснули руки, тому що дівчина з Росії. Не секрет, чому я так вчинила адже ця країна напала на Україну», — сказала Калініна журналістам після матчу проти росіянки Вероніки Кудерметової.

Кудерметова на запитання про стосунки з Калініною та вплив «політичного підтексту» відповіла:

«Ось ми спортсмени. Ми тут, і нам подобається те, що ми тут робимо. Неважливо, з якої ти країни. Ми спортсмени і все. Ми тут, щоб грати в теніс».

Калініна, яка перебуває на 47 місці у світовому рейтингу, перемогла у трьох сетах Кудерметову, яка посідає 12 місце.

26-річна українка розповіла, що біля тенісної академії, де працюють її батьки в Києві, вибухнула бомба. Вона також розповіла, що її дідусь і бабуся після вибуху біля їхнього будинку змушені були виїхати з Нової Каховки, її рідного міста.

11 травня Ангеліна Калініна здобула перемогу у першому матчі на турнірі WTA 1000 у Римі. Вона зустрічалась із росіянкою Анною Блінковою і так само не потисла руку представниці ворожої країни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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