Українська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в Італії

Українка перемогла представницю США.

Українська тенісисткаАнгеліна Калініна здобула перемогу у четвертому колі турніру Internazionali BNL d'Italia серії WTA 1000 у Римі (Італія), інформує ZN.ua .

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Калініна, яка здобула 30-й номер посіву, зустрічалася з 19-ю ракеткою турніру Медісон Кіз зі США та здобула вольову перемогу за підсумками трьох сетів з рахунком 2:6, 6:2, 6:4.

У особистих протистояннях українка здобула третю перемогу у трьох матчах. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між колумбійкою Камілою Осоріо та бразилійкою Беатріс Аддад Майя.

Для 26-річної Ангелини Калініної це другий чвертьфінал турніру WTA 1000 у кар'єрі. Минулого сезону вона ставала чвертьфіналісткою у Мадриді.