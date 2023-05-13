Усик – Дюбуа: менеджер українського чемпіона світу розкрив деталі організації бою

Буде призначено промоутерські торги.

Менеджер українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас розповів про деталі організації бою проти британського претендента Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua .

"Ми не змогли домовитися з Тайсоном Ф'юрі, тому направили WBA запит, щоб вони призначили промоутерські торги з бою Усик – Дюбуа. Ймовірно, вони відбудуться наступного тижня. Ось як буде.

Щодо переговорів з Ф'юрі, то ми не перші і не останні, хто опинився в такій ситуації. Сталося те, що сталося. Ми нічого не можемо з цим поробити. Ф'юрі – це Ф'юрі, він має інший менталітет. Подивимося, чи вдасться влаштувати цей поєдинок наприкінці року. Завжди є велика різниця, коли одна сторона йде за спадщиною, а інша – за грошима", – цитує Клімаса Tribuna.com з посиланням на ProBox TV.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик. Промоутерські торги призначаються, коли команди боксерів неспроможні самостійно узгодити всі деталі організації поєдинку.