У боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею

Спортсмен захищав країну від окупантів.

У боях під Бахмутом під час виконання бойового завдання загинув колишній хокеїст та тренер Олександр Хміль, повідомляє прес-служба федерації хокею України, інформує ZN.ua .

Хокеїст загинув на Донбасі © АрміяInform

42-річний Хміль опинився на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку Хміль захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця ЗСУ виконував бойові завдання у гарячих точках.

Хміль є чемпіоном України у складі АТЕКу (2007-й рік), у 2005 році ставав срібним призером національного чемпіонату з "Дніпровськими Вовками", а 2006-го та 2009-го вигравав бронзу.

Також Хміль виступав за Україну на юнацькому та молодіжному чемпіонатах світу.

У 2005 році Олександр у лавах студентської збірної України виступав на Всесвітній універсіаді.

Бахмут зараз є однією із найгарячіших точок на фронті, а українські герої продовжують обороняти місто і навіть локально контратакувати.

Оновлені карти інтерактивної карти Deep State вказують на те, що Сили оборони відбили у російських загарбників нові території поблизу Бахмуту. Це позиції на південь від Іванівського та Хромовського, а також на південний схід від Ступок.

За попередніми даними, захисникам вдалося просунутися на 2 кілометри, не втративши цього тижня жодної позиції. Про це нещодавно повідомляв і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.