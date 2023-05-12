Футболіст збірної України отримав подвійний перелом носа

Гравець травмувався у Франції.

Український захисник французького "Страсбурга" Едуард Соболь вибув через пошкодження, інформує ZN.ua.

Футболіст збірної України отримав подвійний перелом носа
Соболь виступає за "Страсбур"
© ФФУ

Українцю зламали носа у матчі французької ліги з "Нантом" (2:0). У нього діагностовано подвійний перелом, повідомляє L'Equipe.

28-річного українця прооперують на початку наступного тижня, а футболіст точно пропустить 10 днів.

Нагадаємо, Едуард Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". Крім того, лівий захисник виступав за "Шахтар", донецький "Металург", "Металіст", луганську "Зорю", а також чеські "Славію" та "Яблонець". За збірну України він провів 27 поєдинків.

Останнім клубом Соболя був бельгійський "Брюгге", за який він виступав із 2019 року, а в січні 2022 року Едуард став гравцем французького "Страсбурга", підписавши контракт на 3,5 роки.

Гравець зробив 1 асист у 13 матчах за "Страсбур" у нинішньому сезоні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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