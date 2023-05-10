Російський футбольний клуб вкрав емблему українського "Дніпра"

Окупанти продовжують красти навіть футбольні емблеми.

Російський дитячо-юнацький футбольний клуб "Дачний" (Санкт-Петербург) вкрав емблему українського "Дніпра", повідомив учасник фанатського руху "Дніпра" Владислав Титарьов, інформує ZN.ua.

Російський футбольний клуб вкрав емблему українського
"Дніпро" - легендарний український клуб
© ФК Днепр

Представники команди з РФ скопіювали все, окрім назви клубу, просто змінивши букви.

"Дніпро" – легендарний футбольний клуб із однойменного українського міста, заснований у 1918 році.

Дніпряни є дворазовими чемпіонами СРСР, володарями Кубка СРСР, 7-кратними бронзовими та 2-кратними срібними призерами чемпіонату України, а також фіналістами Ліги Європи УЄФА 2014/15.

Після фіналу Ліги Європи власник клубу Ігор Коломойський відмовився фінансувати клуб, залишивши команду із боргами.

Пізніше "Дніпро" вилетів до Другої ліги, а у 2018 році був офіційно позбавлений професійного статусу за невиплату заборгованості перед Хуанде Рамосом та його тренерським штабом.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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