Відомий український футбольний коментатор вступив до лав ЗСУ

Він зробив це вже вдруге від початку війни в Україні.

Відомий український футбольний коментатор Роберто Моралес повідомив про те, що він приєднався до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

Моралес – один із найвідоміших українських коментаторів © Фото из соцсетей

"Я опинився на Житомирщині, щоб служити у лавах Збройних сил України і вже є військовослужбовцем Збройних сил України. Що ж, друга каденція. Все має бути добре і насамперед все має бути Україна", - сказав Моралес.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

47-річний Роберто Моралес уже мав військовий досвід, коли з 2015 до 2016 року брав участь у зоні АТО на сході України.