Світоліна вперше після вагітності пробилася до півфіналу турніру WTA

Експерша ракетка України повертає колишню форму.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№1088 WTA) обіграла представницю Франції Леолію Жанжан (№137 WTA) у 1/4 фіналу турніру WTA 125 у Франції, інформує ZN.ua .

Турнір проходить у Франції © WTA Tennis

Матч тривав 59 хвилин і закінчився легкою перемогою українки у двох партіях із рахунком 6:3, 6:1. Світоліна 5 разів подавала навиліт, здійснила 3 подвійні помилки та використала 5/8 брейкпойнтів.

У півфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу між Слоун Стівенсом та Джесікою Понше.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 16 індивідуальних нагород.

Вона зробила паузу у кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.