Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США
Українець відзначився розкішним ударом.
Український півзахисник "Ель-Пасо Локомотив" Денис Костишин став автором найкрасивішого гола тижня у США, інформує
25-річний гравець переміг у голосуванні за автора найкрасивішого гола тижня у United Soccer League Championship, повідомляє прес-служба ліги.
Українець відзначився переможним голом у матчі проти "Сан-Дієго Лоял" (2:1), забивши після чудової комбінації.
Chugging через Defense до того, щоб всі три пункти! ?- USL Championship (@USLChampionship)
Denys Kostyshyn of
@eplocomotivefcмає бути назвою Fans' Choice Goal of the Week winner! #ReadyToShine? pic.twitter.com/FjUc3uakCJ May 4, 2023
Нагадаємо, Денис Костишин 3 грудня став вільним агентом після того, як розірвав контракт із "Олександрією". 5 грудня стало відомо про трансфер українця до американського клубу.
За американську команду Денис встиг провести 8 поєдинків, забивши 2 голи та віддавши одну результативну передачу.
"Ель-Пасо" був заснований у 2018-му році і виступає у Західній конференції USL Чемпіоншипу. У клубі є ще один українець – півзахисник Артем Холод.