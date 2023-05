Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США

Українець відзначився розкішним ударом.

Український півзахисник "Ель-Пасо Локомотив" Денис Костишин став автором найкрасивішого гола тижня у США , інформує ZN.ua .

25-річний гравець переміг у голосуванні за автора найкрасивішого гола тижня у United Soccer League Championship, повідомляє прес-служба ліги.

Українець відзначився переможним голом у матчі проти "Сан-Дієго Лоял" (2:1), забивши після чудової комбінації.