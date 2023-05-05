Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США

Українець відзначився розкішним ударом.

Український півзахисник "Ель-Пасо Локомотив" Денис Костишин став автором найкрасивішого гола тижня у США, інформує ZN.ua.

Український футболіст забив найкрасивіший гол тижня у США
Костишин грає у США
© Фото из открытых источников

25-річний гравець переміг у голосуванні за автора найкрасивішого гола тижня у United Soccer League Championship, повідомляє прес-служба ліги.

Українець відзначився переможним голом у матчі проти "Сан-Дієго Лоял" (2:1), забивши після чудової комбінації.

Chugging через Defense до того, щоб всі три пункти! ?

Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc має бути назвою Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine ?pic.twitter.com/FjUc3uakCJ

- USL Championship (@USLChampionship) May 4, 2023

Нагадаємо, Денис Костишин 3 грудня став вільним агентом після того, як розірвав контракт із "Олександрією". 5 грудня стало відомо про трансфер українця до американського клубу.

За американську команду Денис встиг провести 8 поєдинків, забивши 2 голи та віддавши одну результативну передачу.

"Ель-Пасо" був заснований у 2018-му році і виступає у Західній конференції USL Чемпіоншипу. У клубі є ще один українець – півзахисник Артем Холод.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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