В Італії під час святкування чемпіонства "Наполі" застрелили уболівальника

Трагедія сталася у Неаполі.

Сьогодні вночі, 5 травня, у Неаполі під час святкування чемпіонства "Наполі" вбили 26-річного чоловіка, повідомляє calciomercato.com, інформує ZN.ua .

"Наполі" став чемпіоном вперше за 33 роки © Фото из соцсетей

Як повідомляється, Вінченцо Коспіто було застрелено. Молодий чоловік був госпіталізований у тяжкому стані до лікарні, але лікарі не змогли врятувати його життя.

Також стало відомо, що відразу після смерті друзі загиблого пошкодили реанімацію лікарні, а в результаті пострілів було поранено ще троє людей. Крім того, є ще троє поранених від вибуху петард.

Нагадаємо, учора, 4 травня, "Наполі" за п'ять турів до завершення Серії А гарантував собі чемпіонський титул.

Це перші золоті медалі для "Наполі" у Серії А за 33 роки, востаннє вони перемагали у кампанії 1989/90.

Це третє чемпіонство "Наполі" в історії, а дві попередні команди виборювала з легендарним аргентинцем Дієго Марадоною у складі.