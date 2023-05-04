Українська тенісистка обіграла росіянку на турнірі в Іспанії

Українка здобула перемогу над представницею країни-окупанта.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№149 WTA) перемогла росіянку Анну Блінкову (№64 WTA) у матчі другого кола на турнірі WTA в іспанському Реусі, інформує ZN.ua .

Це була перша очна зустріч між тенісистками © WTA Tennis

Матч тривав 1 годину 33 хвилини, а українка здобула перемогу у двох партіях з рахунком 6:4, 7:5.

Зазначимо, що для Ястремської це перший вихід до 1/4 фіналу турніру WTA за останні 11 місяців. У наступному колі українка зіграє проти Жіль Тайхман зі Швейцарії.

Нагадаємо, 28 березня МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Минулого року і цього сезону спортсмени з Росії та Білорусі виступають на тенісних турнірах у нейтральному статусі.