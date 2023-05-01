Лідер "Динамо" повернувся до тренувань після тяжкої травми

Микола Шапаренко повернеться на поле найближчим часом.

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко відновився після травми та тривалого лікування, інформує ZN.ua .

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Про це повідомила пресслужба столичного клубу .

Футболіст отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна ще у вересні минулого року, після чого він переніс операцію та проходив реабілітацію, яка зайняла понад шість місяців.

Наразі 24-річний Шапаренко розпочав тренування у загальній групі. Нинішнього сезону на рахунку хавбека 9 матчів та 1 асист.

(фото – ФК "Динамо")

Після 23 турів "Динамо" набрало 44 очки і йде четвертим у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Зорі" на п'ять пунктів.