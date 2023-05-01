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2023-05-01
Лідер "Динамо" повернувся до тренувань після тяжкої травми
Микола Шапаренко повернеться на поле найближчим часом.
Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко відновився після травми та тривалого лікування, інформує
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Футболіст отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна ще у вересні минулого року, після чого він переніс операцію та проходив реабілітацію, яка зайняла понад шість місяців.
Наразі 24-річний Шапаренко розпочав тренування у загальній групі. Нинішнього сезону на рахунку хавбека 9 матчів та 1 асист.
(фото – ФК "Динамо")
Після 23 турів "Динамо" набрало 44 очки і йде четвертим у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Зорі" на п'ять пунктів.
Данило Слесь, ZN.ua