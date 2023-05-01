Збірна України закинула 14 шайб Нідерландам на чемпіонаті світу з хокею
Українці здобули третю перемогу поспіль.
Чоловіча збірна України з хокею провела четвертий матч на чемпіонаті світу у дивізіоні IB та здобула розгромну перемогу над Нідерландами з рахунком 14:2, інформує
Одразу чотири шайби у складі українців на свій рахунок записав Данило Трахт. Також хет-трик оформив Ілля Коренчук, який при цьому зробив два асисти.
Україна вперше з 2012 року закинула супернику понад десять шайб в офіційному матчі.
Україна – Нідерланди – 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)
Повне відео матчу
Україна набрала 10 очок та очолює групу, на один пункт випереджаючи Японію. При цьому японці зіграли на один матч менше. Саме з цією командою підопічні Вадима Шахрайчука проведуть заключний та вирішальний поєдинок 29 квітня.
Переможець групи отримає путівку до дивізіону ІА.