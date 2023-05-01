Збірна України закинула 14 шайб Нідерландам на чемпіонаті світу з хокею

Українці здобули третю перемогу поспіль.

Чоловіча збірна України з хокею провела четвертий матч на чемпіонаті світу у дивізіоні IB та здобула розгромну перемогу над Нідерландами з рахунком 14:2, інформує ZN.ua.

Збірна України закинула 14 шайб Нідерландам на чемпіонаті світу з хокею
Україна очолила групу на ЧС
© Федерация хоккея Украины

Одразу чотири шайби у складі українців на свій рахунок записав Данило Трахт. Також хет-трик оформив Ілля Коренчук, який при цьому зробив два асисти.

Україна вперше з 2012 року закинула супернику понад десять шайб в офіційному матчі.

Україна – Нідерланди – 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

Повне відео матчу

Україна набрала 10 очок та очолює групу, на один пункт випереджаючи Японію. При цьому японці зіграли на один матч менше. Саме з цією командою підопічні Вадима Шахрайчука проведуть заключний та вирішальний поєдинок 29 квітня.

Переможець групи отримає путівку до дивізіону ІА.


Данило Слесь, ZN.ua





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