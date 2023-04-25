Збірна України з футболу проведе історичний товариський матч із Німеччиною

Для німецької збірної це буде ювілейна гра.

Збірна України з футболу проведе товариський матч із Німеччиною на виїзді 12 червня, інформує ZN.ua .

Україна зіграє з Німеччиною у Бремені 12 червня © УАФ

Про це повідомила Українська асоціація футболу .

Поєдинок відбудеться на арені "Везерштадіон" у Бремені, який не приймав міжнародних матчів із 2012 року. Це буде ювілейна тисячна гра в історії німецької збірної. Перший матч команда зіграла у 1908 році проти Швейцарії.

Зустріч матиме статус благодійної з метою допомогти українцям, які постраждали від вторгнення Росії.

Товариський матч стане частиною підготовки збірної України до матчів кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 та 19 червня відповідно.

Минулого разу збірні України та Німеччини зустрічалися на полі у 2020-му році в рамках Ліги націй. Тоді українці програли обидва матчі – 1:2 та 1:3.