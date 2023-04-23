Перспективний український боксер Шевадзуцький зазнав першої поразки в кар'єрі

Українець не впорався із серйозним суперником.

Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький зазнав першої поразки на професійному ринзі, інформує ZN.ua.

Перспективний український боксер Шевадзуцький зазнав першої поразки в кар'єрі
Шевадзуцький перервав серію перемог
© fightnews.com

Уродженець Кривого Рогу у рамках вечора боксу у польському Жешуві зустрічався з конголезцем Мартіном Баколе (19-1, 14 КО).

Вже в другому раунді суперник відправив Шевадзуцького у нокдаун, а під час третьої трихвилинки рефері зупинив бій і зафіксував технічний нокаут.

Повне відео бою

Для 33-річного Ігоря Шевадзуцького це була перша поразка у кар'єрі. До цього він здобув 10 поспіль перемог, з яких 8 – нокаутом.


Данило Слесь, ZN.ua





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