Перспективний український боксер Шевадзуцький зазнав першої поразки в кар'єрі

Українець не впорався із серйозним суперником.

Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький зазнав першої поразки на професійному ринзі, інформує ZN.ua .

Шевадзуцький перервав серію перемог © fightnews.com

Уродженець Кривого Рогу у рамках вечора боксу у польському Жешуві зустрічався з конголезцем Мартіном Баколе (19-1, 14 КО).

Вже в другому раунді суперник відправив Шевадзуцького у нокдаун, а під час третьої трихвилинки рефері зупинив бій і зафіксував технічний нокаут.

Повне відео бою

Для 33-річного Ігоря Шевадзуцького це була перша поразка у кар'єрі. До цього він здобув 10 поспіль перемог, з яких 8 – нокаутом.