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2023-04-23
Перспективний український боксер Шевадзуцький зазнав першої поразки в кар'єрі
Українець не впорався із серйозним суперником.
Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький зазнав першої поразки на професійному ринзі, інформує
Шевадзуцький перервав серію перемог© fightnews.com
Уродженець Кривого Рогу у рамках вечора боксу у польському Жешуві зустрічався з конголезцем Мартіном Баколе (19-1, 14 КО).
Вже в другому раунді суперник відправив Шевадзуцького у нокдаун, а під час третьої трихвилинки рефері зупинив бій і зафіксував технічний нокаут.
Повне відео бою
Для 33-річного Ігоря Шевадзуцького це була перша поразка у кар'єрі. До цього він здобув 10 поспіль перемог, з яких 8 – нокаутом.
Данило Слесь, ZN.ua