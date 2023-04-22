У боях на Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування

Спортсмен брав участь у запеклих битвах на сході України.

На війні проти Росії загинув український весляр Олександр Дикий, повідомила федерація академічного веслування у Facebook, інформує ZN.ua.

У боях на Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування
Не стало ще одного спортсмена
© Фото из открытых источников

Повідомляється, що Дикий загинув у боях на Донбасі 16 квітня. Йому було 42 роки.

Дикий – багаторазовий чемпіон України. Він у складі збірної України посів четверте місце на чемпіонаті світу серед юніорів віком до 19 років.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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