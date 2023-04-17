Помер відомий футболіст "Динамо"

Перестало битися серце колишнього футболіста київського клубу.

На 75 році життя помер колишній футболіст "Динамо" В'ячеслав Семенов, інформує ZN.ua.

Помер відомий футболіст
З 1979 року він працював дитячим тренером у "Динамо"
© ФК Динамо

"З почуттям глибокої скорботи зустрів сумну звістку про смерть В'ячеслава Михайловича Семенова. Пішов з життя вихованець школи київського "Динамо", колишній гравець нашого клубу, який отримав визнання та популярність у складі іншого представника українського футболу – луганської "Зорі".

Неоціненну користь для рідного київського "Динамо" В'ячеслав Михайлович приніс як дитячий тренер, кілька десятиліть допомагаючи розвиватися та робити свої перші кроки у грі мільйонів юним талантам динамівської футбольної школи", - йдеться у заяві президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, Семенов був вихованцем "Динамо" і завоював з ним чемпіонські медалі у 1967 та 1968 роках. З 1969 по 1972 півзахисник грав за "Зорю", з якою виграв чемпіонський титул СРСР у 1972 році.

На Олімпійських іграх у Мюнхені-1972 він отримав бронзову нагороду для СРСР.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Відома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчуВідома волейболіста випала з вікна та розбилася на смерть після програного важливого матчу
Мудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛМудрик віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі АПЛ
"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни"Зараз усе змінилося": російська тенісистка розповіла про спілкування з українками після початку війни
"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон
Взуттєвий рекорд: кросівки Майкла Джордана продано на аукціоні за 2,2 млн доларівВзуттєвий рекорд: кросівки Майкла Джордана продано на аукціоні за 2,2 млн доларів
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст збірної Італії потрапив в аварію за участю трамваюФутболіст збірної Італії потрапив в аварію за участю трамваю
Помер відомий футболіст "Динамо"Помер відомий футболіст "Динамо"
Українські футболісти стали героями матчу у закордонному чемпіонатіУкраїнські футболісти стали героями матчу у закордонному чемпіонаті
"У Макіївці пообіцяли розстріляти": колишній футболіст "Шахтаря" розповів про рідне місто в окупації"У Макіївці пообіцяли розстріляти": колишній футболіст "Шахтаря" розповів про рідне місто в окупації
У Саудівській Аравії влітку планують підписати величезну кількість футболістів із топ-чемпіонатівУ Саудівській Аравії влітку планують підписати величезну кількість футболістів із топ-чемпіонатів
Відомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – ДюбуаВідомий британський боксер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа
Футболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітраФутболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітра
Футболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІФутболісти "Баварії" побилися після програного матчу Ліги чемпіонів - ЗМІ
Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітраУкраїнський клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра
Футболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчуФутболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчу
Последние новости
Подгружаем последние новости