Помер відомий футболіст "Динамо"
Перестало битися серце колишнього футболіста київського клубу.
На 75 році життя помер колишній футболіст "Динамо" В'ячеслав Семенов, інформує
"З почуттям глибокої скорботи зустрів сумну звістку про смерть В'ячеслава Михайловича Семенова. Пішов з життя вихованець школи київського "Динамо", колишній гравець нашого клубу, який отримав визнання та популярність у складі іншого представника українського футболу – луганської "Зорі".
Неоціненну користь для рідного київського "Динамо" В'ячеслав Михайлович приніс як дитячий тренер, кілька десятиліть допомагаючи розвиватися та робити свої перші кроки у грі мільйонів юним талантам динамівської футбольної школи", - йдеться
Нагадаємо, Семенов був вихованцем "Динамо" і завоював з ним чемпіонські медалі у 1967 та 1968 роках. З 1969 по 1972 півзахисник грав за "Зорю", з якою виграв чемпіонський титул СРСР у 1972 році.
На Олімпійських іграх у Мюнхені-1972 він отримав бронзову нагороду для СРСР.