Помер відомий футболіст "Динамо"

Не стало ексгравця киян.

У віці 50 років помер ексгравець "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко, інформує ZN.ua .

Шкапенко виступав за " Динамо " шість сезонів © ФК Динамо

Про причини смерті не повідомляється. У Шкапенка залишилося дві доньки.

"Колектив футбольного клубу "Динамо" і особисто я з безмежною скорботою зустріли сумну звістку про смерть людини, яка була невід'ємною частиною успіхів нашої команди в 90-х роках. Павло Леонідович часто опинявся на вістрі атаки на футбольному полі та забивав важливі м'ячі, серед яких особливо запам'ятався гол у ворота "Барселони" у 1993 році.

Але головне - він був прекрасною і порядною людиною, з якою завжди було про що поговорити. На жаль, смерть забрала його дуже рано. І з нами залишилися мільйони спогадів про футболіста та людину з великої літери... Висловлюю щирі співчуття родині, близьким, рідним та всім, хто знав Павла Шкапенка. Світла пам'ять про нього на всі віки залишиться в наших серцях", — сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Нагадаємо, Шкапенко виступав за "Динамо" у 1992-1998 роках. Він є шестиразовим чемпіоном України та тричі перемагав у Кубку України.

Колишній півзахисник провів 10 матчів за збірну України. Також грав за українські клуби "Металург" (Запоріжжя), ЦСКА (Київ), російські "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" та "Кубань".