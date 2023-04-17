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2023-04-17
Український гімнаст Ковтун став чемпіоном Європи
Також призером ЧЄ став Ігор Радівілов.
Українець Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах. Змагання відбулися у турецькому місті Анталія, інформує
Ковтун став чемпіоном на ЧЄ у Туреччині© НОК України
За свій виступ гімнаст отримав 15,166 бала, що дозволило йому посісти перше місце. Українець випередив Ферхана Арікана (14,933) із Туреччини та іспанця Тьєрно Діалло (14,733).
Також 19-річний гімнаст виграв бронзу у вправах на перекладині, а раніше йому вдалося посісти третє місце в особистому багатоборстві. Ще одну медаль Україні приніс Ігор Радівілов – бронзу у опорному стрибку.
Золото Іллі Ковтуна стало першим для збірної України за шість років у фіналах ЧЄ на паралельних брусах після тріумфу Олега Верняєва у 2017-му році.
Данило Слесь, ZN.ua