Український гімнаст Ковтун став чемпіоном Європи

Також призером ЧЄ став Ігор Радівілов.

Українець Ілля Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах. Змагання відбулися у турецькому місті Анталія, інформує ZN.ua.

Український гімнаст Ковтун став чемпіоном Європи
Ковтун став чемпіоном на ЧЄ у Туреччині
© НОК України

За свій виступ гімнаст отримав 15,166 бала, що дозволило йому посісти перше місце. Українець випередив Ферхана Арікана (14,933) із Туреччини та іспанця Тьєрно Діалло (14,733).

Також 19-річний гімнаст виграв бронзу у вправах на перекладині, а раніше йому вдалося посісти третє місце в особистому багатоборстві. Ще одну медаль Україні приніс Ігор Радівілов – бронзу у опорному стрибку.

Золото Іллі Ковтуна стало першим для збірної України за шість років у фіналах ЧЄ на паралельних брусах після тріумфу Олега Верняєва у 2017-му році.


Данило Слесь, ZN.ua





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