"У Макіївці пообіцяли розстріляти": колишній футболіст "Шахтаря" розповів про рідне місто в окупації

Місто на Донеччині знаходиться під окупацією вже дев'ять років.

Український футболіст Євген Селезньов розповів про свою рідну Макіївку, інформує ZN.ua .

Селезньов народився у Макіївці © ФК Шахтер

"Коли ви востаннє був у Донецьку чи рідній Макіївці? На початку 2014-го, тобто до війни. З того часу їздити не ризикую. Мене попередили, що розстріляють, якщо там зустрінуть. Там досі залишаються близькі мені люди", - повідомив Селезньов.

Нагадаємо, 37-річний Селезньов народився у Макіївці та є вихованцем донецького "Шахтаря".

Макіївка — третє за чисельністю населення місто Донецької області, розташоване за 5 км на схід від обласного центру.

З весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".