"У Макіївці пообіцяли розстріляти": колишній футболіст "Шахтаря" розповів про рідне місто в окупації
Місто на Донеччині знаходиться під окупацією вже дев'ять років.
Український футболіст Євген Селезньов розповів про свою рідну Макіївку, інформує
"Коли ви востаннє був у Донецьку чи рідній Макіївці? На початку 2014-го, тобто до війни. З того часу їздити не ризикую. Мене попередили, що розстріляють, якщо там зустрінуть. Там досі залишаються близькі мені люди", - повідомив Селезньов.
Нагадаємо, 37-річний Селезньов народився у Макіївці та є вихованцем донецького "Шахтаря".
Макіївка — третє за чисельністю населення місто Донецької області, розташоване за 5 км на схід від обласного центру.
З весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.