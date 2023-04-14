Українська тенісистка розплакалася під час гімну країни

Спортсменка не змогла стримати сліз.

Українська тенісистка Марта Костюк перед стартом поєдинку проти чешки Маркети Вондроушової у турнірі Кубок Біллі Джин Кінг розплакалася під час виконання національного гімну, інформує ZN.ua.

Українська тенісистка розплакалася під час гімну країни
Українка не змогла налаштуватися на поєдинок
© btu.org.ua

Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував портал "Великий теніс України".

20-річна українська тенісистка дала волю емоціям на тлі війни Росії проти України.

Відео можна подивитися тут.

Зазначимо, що сам поєдинок у Туреччині проти Вондроушевої завершився поразкою українки.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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