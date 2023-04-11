Україна вперше з 2009 року пробилася на жіночий чемпіонат світу з гандболу

Українська збірна подолала кваліфікацію.

Жіноча збірна України з гандболу переграла Північну Македонію і пробилася на чемпіонат світу, інформує ZN.ua .

Збірна України зіграє на ЧС-2023 © Федерація гандболу України

Перший поєдинок другого раунду кваліфікації завершився на користь українок на виїзді з рахунком 24:22.

Формально домашня гра-відповідь для збірної України проходила в угорському місті Кішварда і аналогічно завершилася перемогою господарок майданчика з рахунком 31:22.

Україна – Північна Македонія – 31:22 (24:12, 7:10) (перший матч – 24:22)

Повне відео матчу

Жіноча збірна України пробилася на чемпіонат світу-2023, який пройде з 30 листопада по 17 грудня у Данії, Швеції та Норвегії. Для українок це перше потрапляння на ЧС з 2009 року. Тоді національна збірна посіла 17-те місце на турнірі в Китаї.