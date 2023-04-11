Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"

Стартує стадія 1/4 фіналу турніру.

У вівторок, 11 квітня, відбудуться перші матчі у двох парах команд у рамках 1/4 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів, інформує ZN.ua .

"Ман Сіті" зіграє з "Баварією" вдома © goal.com

"Бенфіка" прийматиме італійський "Інтер" у Лісабоні, а у Мюнхені відбудеться зустріч "Баварії" та англійського "Манчестер Сіті".

Розклад та результати матчів дня

22:00. "Манчестер Сіті" – "Баварія"

22:00. "Бенфіка" – "Інтер"

Матчі-відповіді в обох парах пройдуть на полях гостей 19 квітня.

Нагадаємо, в інших двох парах зустрінуться "Мілан" та "Наполі", а "Реал" зіграє з "Челсі".