Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"

Стартує стадія 1/4 фіналу турніру.

У вівторок, 11 квітня, відбудуться перші матчі у двох парах команд у рамках 1/4 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів, інформує ZN.ua.

Ліга чемпіонів:
"Ман Сіті" зіграє з "Баварією" вдома
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"Бенфіка" прийматиме італійський "Інтер" у Лісабоні, а у Мюнхені відбудеться зустріч "Баварії" та англійського "Манчестер Сіті".

Розклад та результати матчів дня

22:00. "Манчестер Сіті" – "Баварія"

22:00. "Бенфіка" – "Інтер"

Матчі-відповіді в обох парах пройдуть на полях гостей 19 квітня.

Нагадаємо, в інших двох парах зустрінуться "Мілан" та "Наполі", а "Реал" зіграє з "Челсі".


Данило Слесь, ZN.ua





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