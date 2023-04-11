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2023-04-11
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" прийме "Інтер", "Манчестер Сіті" проти "Баварії"
Стартує стадія 1/4 фіналу турніру.
У вівторок, 11 квітня, відбудуться перші матчі у двох парах команд у рамках 1/4 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів, інформує
"Ман Сіті" зіграє з "Баварією" вдома© goal.com
"Бенфіка" прийматиме італійський "Інтер" у Лісабоні, а у Мюнхені відбудеться зустріч "Баварії" та англійського "Манчестер Сіті".
Розклад та результати матчів дня
22:00. "Манчестер Сіті" – "Баварія"
22:00. "Бенфіка" – "Інтер"
Матчі-відповіді в обох парах пройдуть на полях гостей 19 квітня.
Нагадаємо, в інших двох парах зустрінуться "Мілан" та "Наполі", а "Реал" зіграє з "Челсі".
Данило Слесь, ZN.ua