Під Бахмутом загинув український велогонщик Костянтин Денека

40-річний спортсмен вигравав десятки змагань з велоспорту.

Під Бахмутом загинув український велогонщик 40-річний Костянтин Денека. Про це повідомив комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту, інформує ZN.ua.

Під Бахмутом загинув український велогонщик Костянтин Денека
© Верховна Рада

«Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту. Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання», – сказано у повідомленні.

Костянтин Денека служив в одному зі спецпідрозділів ГУР Міністерства оборони України. Його життя обірвалося ще 31 березня внаслідок уламкового поранення, отриманого під Бахмутом, проте відомо про це стало лише зараз.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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