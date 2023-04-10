Футболіст "Реала" вдарив по обличчю гравця "Вільярреала" на парковці після матчу

Федеріко Вальверде образили слова суперника на полі.

Футболіст мадридського "Реала" Федеріко Вальверде вдарив по обличчю півзахисника "Вільярреала" Алекса Баену після матчу команд у 28-му турі чемпіонату Іспанії, повідомляє Marca , інформує ZN.ua .

Вальверде вдарив Баену на парковці © afflictor.com

Поєдинок завершився несподіваною перемогою "Вільярреала" з рахунком 3:2. Після фінального свистка Вальверде зустрів Баену на парковці стадіону та вдарив його по обличчю.

Причиною такої поведінки Вальверде стали слова Баени під час останніх двох матчів команд на адресу дружини гравця "Реала", яка під час вагітності мала ризик втратити дитину.