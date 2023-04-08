"Шахтар" та "Динамо" здобули перемоги в черговому турі УПЛ

Гранди українського футболу синхронно перемогли.

У суботу, 8 квітня, свої матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги провели київське "Динамо" та донецький "Шахтар", інформує ZN.ua.
"Шахтар" мінімально здолав "Металіст"
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"Динамо" у Києві на стадіоні імені Лобановського впевнено обіграло "Минай" із рахунком 2:0. Команда Луческу не зазнала проблем у поєдинку, а голами у складі киян відзначилися Царенко та Ванат.

"Динамо" – "Минай" – 2:0

Голи: Царенко, 35, Ванат, 62.

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 72), Сидорчук, Лонвейк, Беніто (Гармаш, 61), Царенко (Періс, 72), Шепелєв (Рамірес, 82), Ванат (Яцик, 82).

"Минай": Бандура, Гончар, Мельник, Немчанінов (Рогозинський, 82), Кравчук, Булєза, Вітенчук (Петько, 65), Шишка (Горін, 46), Гєчов (Воробчак, 46), Коломоєць (Вишневський, 65), Твердохліб.

Попередження: Яцик - Горін.

"Шахтар" у поєдинку проти "Металіста в Ужгороді здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Донеччани весь матч створювали моменти, тричі потрапивши в каркас воріт, проте відзначитися зуміли один раз - Бондаренко в середині другого тайму вдало прийняв м'яч на груди у штрафному майданчику і точно пробив.

Зазначимо, що наприкінці зустрічі харків'яни мали шанс відігратися, проте Прядун не зумів скористатися помилкою Трубіна.

"Шахтар" – "Металіст" – 1:0

Гол: Бондаренко, 64.

"Шахтар": Трубін, Бондар, Степаненко, Судаков (Тотовицький, 90+2), Гочолеішвілі, Сікан (Траоре, 61), Криськів (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвієнко, Ракіцький.

"Металіст": Єрмолов, Романюк, Мізюк, Порох, Коррал, Чайковський (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумець, 63), Бойчук.

Попередження: Степаненко, Бондар, Траоре – Ралюченко.

Таким чином, "Динамо" набрало 39 очок і посідає четверте місце в УПЛ. У наступному матчі "Динамо" зіграє із "Рухом" 14 квітня.

"Шахтар" після перемоги над "Металістом" залишився на першому рядку. Наступного тижня "гірники" проведуть два матчі проти ФК "Львів".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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