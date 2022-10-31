Ломаченко після перемоги над Ортісом кинув виклик абсолютному чемпіону світу

Українець готовий боксувати за абсолюта.

Ломаченко після перемоги над Ортісом кинув виклик абсолютному чемпіону світу
Ломаченко переміг Ортіса
© lomachenko.com

Після перемоги над Джемейном Ортісом Василь Ломаченко заявив, що готовий боксувати за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я готовий боксувати за чотири пояси. Я готовий до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Готовий до будь-яких пропозицій та опцій. Хейні – топ-боксер. Тому він зараз є чемпіоном. Мені потрібно трохи часу на підготовку, і я готовий до поєдинку з ним", - сказав Ломаченко.

Поєдинок Ломаченко – Ортіс став головною подією сьогоднішнього вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден" та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.

Американець Девін Хейні (29–0, 15 KO) 16 жовтня повторно виграв у австралійця Джорджа Камбососа (20–2, 10 KO) та зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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