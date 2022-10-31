Ломаченко після перемоги над Ортісом кинув виклик абсолютному чемпіону світу

Після перемоги над Джемейном Ортісом Василь Ломаченко заявив, що готовий боксувати за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я готовий боксувати за чотири пояси. Я готовий до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Готовий до будь-яких пропозицій та опцій. Хейні – топ-боксер. Тому він зараз є чемпіоном. Мені потрібно трохи часу на підготовку, і я готовий до поєдинку з ним", - сказав Ломаченко.

Поєдинок Ломаченко – Ортіс став головною подією сьогоднішнього вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден" та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.

Американець Девін Хейні (29–0, 15 KO) 16 жовтня повторно виграв у австралійця Джорджа Камбососа (20–2, 10 KO) та зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі.