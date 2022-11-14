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2022-11-14
Українки здобули срібло Кубка світу з фехтування
Українська збірна успішно виступила у шпазі.
Українки здобули срібло в Естонії© Національна федерація фехтування України
Жіноча збірна України здобула срібло на Кубку світу з фехтування, який проходив в естонському Таллінні.
Про це
Україну представляли Влада Харькова, Ксенія Пантелєєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль. Дівчата зуміли показати медальний результат у шпазі.
Команда Богдана Нікишина на шляху до фіналу перемогла Австрію, Швейцарію, а також чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості з Польщі (44:37).
У фіналі збірна України програла Італії з рахунком 28:33.
Для всіх шпажисток, окрім Пантелєєвої, це дебютна нагорода Кубка світу у кар'єрі.
Данило Слесь, ZN.ua