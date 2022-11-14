Українки здобули срібло Кубка світу з фехтування

Жіноча збірна України здобула срібло на Кубку світу з фехтування, який проходив в естонському Таллінні.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України.

Україну представляли Влада Харькова, Ксенія Пантелєєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль. Дівчата зуміли показати медальний результат у шпазі.

Команда Богдана Нікишина на шляху до фіналу перемогла Австрію, Швейцарію, а також чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості з Польщі (44:37).

У фіналі збірна України програла Італії з рахунком 28:33.

Для всіх шпажисток, окрім Пантелєєвої, це дебютна нагорода Кубка світу у кар'єрі.