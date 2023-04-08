"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів

Одеситка виступила з різкою заявою.

Прославлена українська тенісистка Еліна Світоліна знову звинуватила WTA у підтримці російських окупантів, інформує ZN.ua .

Світоліна - бронзова призерка Олімпіади-2020 © btu.org.ua

"У нас дуже яскравий приклад, як Анастасія Гасанова у своєму акаунті в Instagram виправдовує вторгнення Росії в Україну, виправдовує дії армії РФ і повторює пропагандистські наративи щодо війни. На мої питання, чи це адекватно, у відповідь ми почули тишу. Ми не залишимо цей питання. Якщо у турі росіяни та білоруси підтримують військову агресію так само, як і Гасанова, це означає, що вони бажають смерті українцям, нашим рідним, нашим друзям і нам", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.