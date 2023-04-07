Український баскетбольний клуб вийшов до фіналу Латвійсько-естонської ліги

Українці намагатимуться здобути титул.

Сьогодні, 7 квітня, український баскетбольний клуб "Прометей" провів півфінальний матч Латвійсько-естонської ліги, інформує ZN.ua .

Українці переграли естонський клуб © XSport

У поєдинку 1/2 фіналу "Прометей" обіграв естонський клуб "Тарту" (89:67) та вийшов до фіналу турніру.

"Фінал чотирьох" ЛЕБЛ

"Прометей" – "Тарту" – 89:67 (18:12, 27:11, 22:18, 22:26)

У фіналі український клуб зіграє проти переможця матчу "Калев" (Естонія) – ВЄФ (Латвія). Вирішальний матч турніру відбудеться 8 квітня, початок – о 17:00.

Зазначимо, що "Прометей" є одним із грандів українського баскетболу. Клуб із Дніпропетровської області було засновано у 2018 році, а вже у сезоні 2020/2021 він завоював своє перше золото Суперліги.