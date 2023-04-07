"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян

Окупанти зможуть взяти участь у турнірі.

Американський журналіст Джон Вертхейм у Twitter опублікував електронний лист від організаторів турніру Вімблдон до російських та білоруських тенісистів, у якому було викладено офіційні умови для допуску спортсменів, інформує ZN.ua.
Вімблдон проходить на кортах Лондона
© Google

"Як ми зазначали в нашому прес-релізі, відповідно до вказівок уряду Великої Британії ви повинні підтвердити, що братимете участь у Чемпіонаті в "нейтральному" статусі, не висловлюватимете свою підтримку вторгнення Росії в Україну, а також не отримуватимете жодного фінансування від Росії та Білорусі, включаючи спонсорство під час участі у Чемпіонаті. Ми включили ці заяви до наших Положень та умов реєстрації учасників, які ви повинні підписати, перш ніж AELTC зможе надати вам візовий лист-запрошення", - йдеться у листі.

Нагадаємо, 28 березня МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Вімблдон – один із чотирьох турнірів Великого шолома і традиційно проходить влітку на трав'яному покритті в Лондоні.

Минулого року спортсмени з Росії та Білорусі також виступали на Вімблдоні у нейтральному статусі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Світоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузиСвітоліна відновила кар'єру та провела перший матч після тривалої паузи
Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від УсикаДжошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика
Український голкіпер став найдорожчим воротарем до 21 року у світіУкраїнський голкіпер став найдорожчим воротарем до 21 року у світі
"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян
Молдавські фанати на футбольному матчі підтримали Україну у війні проти РосіїМолдавські фанати на футбольному матчі підтримали Україну у війні проти Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Мінспорту підготувало покарання для федерацій, спортсмени яких відмовляться від бойкоту турнірів із росіянамиМінспорту підготувало покарання для федерацій, спортсмени яких відмовляться від бойкоту турнірів із росіянами
Міжнародна федерація гандболу збереже відсторонення росіян від змаганьМіжнародна федерація гандболу збереже відсторонення росіян від змагань
Титуловані українські шахістки знялися з турніру в Індії, на якому виступатимуть росіянкиТитуловані українські шахістки знялися з турніру в Індії, на якому виступатимуть росіянки
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
В Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умовиВ Іспанії допустили повернення України до заявки на проведення ЧС-2030 за однієї умови
Європейська легкоатлетична асоціація не планує повертати росіян та білорусів на турніриЄвропейська легкоатлетична асоціація не планує повертати росіян та білорусів на турніри
У МОК відреагували на заклик Великої Британії чинити тиск на спонсорів для усунення росіян від ОлімпіадиУ МОК відреагували на заклик Великої Британії чинити тиск на спонсорів для усунення росіян від Олімпіади
"Ми проти санкцій": у Вірменії виступили за допуск росіян до спортивних змагань"Ми проти санкцій": у Вірменії виступили за допуск росіян до спортивних змагань
"Слава Україні та Грузії": грузинський боєць переміг росіянина на турнірі UFC у США"Слава Україні та Грузії": грузинський боєць переміг росіянина на турнірі UFC у США
"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости