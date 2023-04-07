"Не підтримувати війну": на Вімблдоні опублікували офіційні умови для допуску росіян

Окупанти зможуть взяти участь у турнірі.

Американський журналіст Джон Вертхейм у Twitter опублікував електронний лист від організаторів турніру Вімблдон до російських та білоруських тенісистів, у якому було викладено офіційні умови для допуску спортсменів, інформує ZN.ua .

Вімблдон проходить на кортах Лондона © Google

"Як ми зазначали в нашому прес-релізі, відповідно до вказівок уряду Великої Британії ви повинні підтвердити, що братимете участь у Чемпіонаті в "нейтральному" статусі, не висловлюватимете свою підтримку вторгнення Росії в Україну, а також не отримуватимете жодного фінансування від Росії та Білорусі, включаючи спонсорство під час участі у Чемпіонаті. Ми включили ці заяви до наших Положень та умов реєстрації учасників, які ви повинні підписати, перш ніж AELTC зможе надати вам візовий лист-запрошення", - йдеться у листі.

Нагадаємо, 28 березня МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Вімблдон – один із чотирьох турнірів Великого шолома і традиційно проходить влітку на трав'яному покритті в Лондоні.

Минулого року спортсмени з Росії та Білорусі також виступали на Вімблдоні у нейтральному статусі.