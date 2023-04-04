Всесвітня боксерська асоціація санкціонувала бій Усика проти Дюбуа

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно санкціонувала бій чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це організація повідомила у Twitter .

З 4 квітня до 2 травня у команд боксерів триватиме 30-денний період для проведення переговорів. Якщо контракт не буде прописано, то відбудуться промоутерські торги.

Нагадаємо, раніше переговори Усика з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі провалилися. Наразі українець має захищати свої титули проти обов'язкових претендентів.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.