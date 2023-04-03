Український спортсмен став найсильнішою людиною Європи

Українець здобув титул у Англії.

Український спортсмен став найсильнішою людиною Європи
Перемогу здобув Павло Кордіяка
© Isport

У британському Лідсі пройшов турнір серед стронгменів – Europe's Strongest Man.

За його підсумками найсильнішою людиною Європи став українець Павло Кордіяка, котрий набрав 57,5 очок.

Другу позицію зайняв ще один представник України Олексій Новіков – 53,5, а третє місце в активі латвійського спортсмена Айварса Шмаукстеліса (51,5).

Зазначимо, що Кордіяка визнавався найсильнішою людиною України у 2020 році, а також ставав абсолютним чемпіоном України 2019-2020 років, чемпіоном світу з Логліфту 2019 та World Strongman games Uzbekistan 2019.

Олексій Новіков був найсильнішою людиною Європи минулого року, у липні захистив титул чемпіона Strongman Classic, а 2020-го року українець став найсильнішою людиною у світі.

У серпні минулого року Новіков взяв вагу в 549 кілограмів у становій тязі Hummer Tire, що є новим світовим рекордом. Він підняв 8 шин на виготовленій на замовлення штанзі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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