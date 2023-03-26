"Твоє правління закінчилося": претендент на титул Усика кинув виклик українцю

Даніель Дюбуа готовий боксувати з українцем після того, як залікує травму, інформує ZN.ua.

Дюбуа хоче нокаутувати Усика
© Boxingscene

Британський боксер Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) заявив про готовність провести бій проти українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

"Бій з Усиком – це можливість отримати кілька поясів. Навіщо її втрачати? У мене є сили, щоб зробити це можливим і виграти цей бій.

Я готовий покласти край його правлінню. Я готовий на всі сто відсотків, я у формі і збираюся нокаутувати його. Як це зробити?

Мені просто потрібно завдати правильного удару. Все залежить від часу – це мій час. Він не найбільший хлопець, чи не так? Тому я маю перевірити його підборіддя. Чи можу я виступити краще, ніж Дерек Чісора? Звичайно. Я маю вийти, повірити в себе і тиснути на нього. Я думаю, що це, безперечно, ключ до перемоги. Ви бачили, як це робив Чісора, а він не має сили, яка є в мене. Усик, твоє правління закінчилося.

Я маю боксувати, не стримувати себе і просто бути собою. Я знаю, що робити, мій тренер знає, що робити. Коли я дивлюся на Олександра, я бачу шляхи до перемоги і знаю, що я маю силу, щоб нокаутувати його", – цитує Дюбуа Tribuna.com з посиланням на Boxingscene.

Нагадаємо, раніше переговори Усика з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі провалилися. Наразі українець має захищати свої титули, а Дюбуа є обов'язковим претендентом на пояс WBA. При цьому британець відновлюється після травми коліна.


Данило Слесь, ZN.ua





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