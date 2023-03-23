Знаменитий німецький футболіст оголосив про завершення кар'єри

Колишній футболіст збірної Німеччини Месут Озіл оголосив про завершення професійної кар'єри.

34-річний півзахисник опублікував прощальний лист у Twitter .

"Я отримав привілей і 17 років був професійним футболістом. Відчуваю неймовірну подяку за таку можливість. В останні тижні та місяці, маючи проблеми через травми, мені стало зрозуміло, що настав час закінчити з футболом", – написав гравець.

Останнім клубом Озіла був турецький "Істанбул". Також він успішно виступав за "Шальке", "Вердер", "Реал", "Арсенал" та "Фенербахче".

За збірну Німеччини плеймейкер провів 92 матчі та забив 23 голи, а у 2014-му році став чемпіоном світу з національною командою.