Клуб УПЛ звільнив білоруського тренера

Головного тренера Олега Дулуба і помічника Олександра Грановського було звільнено з тренерського штабу ФК "Львів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Білоруський спеціаліст працював із командою з вересня 2021 року, а за цей час "Львів" провів 31 матч (9 виграшів, 7 нічиїх та 15 поразок).

У поточному сезоні під керівництвом Олега Дулуба "Львів" провів 17 матчів – 3 перемоги, 4 нічиї та 10 поразок.

Команда йде на останньому місці у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, набравши 13 очок у 17 матчах.

У минулому 57-річний Дулуб вже працював в Україні, коли очолював львівські "Карпати" та одеський "Чорноморець". Попереднім місцем роботи тренера до "Львова" був білоруський клуб "Крумкачі".

За інформацією ЗМІ, на посаді головного тренера "Львова" Дулуба, найімовірніше, замінить Анатолій Безсмертний.