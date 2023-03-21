Клуб УПЛ звільнив білоруського тренера

Команда залишилася без наставника.

Клуб УПЛ звільнив білоруського тренера
Дулуб більше не є головним тренером "Львова"
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Головного тренера Олега Дулуба і помічника Олександра Грановського було звільнено з тренерського штабу ФК "Львів", повідомляє офіційний сайт клубу.

Білоруський спеціаліст працював із командою з вересня 2021 року, а за цей час "Львів" провів 31 матч (9 виграшів, 7 нічиїх та 15 поразок).

У поточному сезоні під керівництвом Олега Дулуба "Львів" провів 17 матчів – 3 перемоги, 4 нічиї та 10 поразок.

Команда йде на останньому місці у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, набравши 13 очок у 17 матчах.

У минулому 57-річний Дулуб вже працював в Україні, коли очолював львівські "Карпати" та одеський "Чорноморець". Попереднім місцем роботи тренера до "Львова" був білоруський клуб "Крумкачі".

За інформацією ЗМІ, на посаді головного тренера "Львова" Дулуба, найімовірніше, замінить Анатолій Безсмертний.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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