Збірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групі

Національна команда змагатиметься за потрапляння у фінальну частину турніру, інформує ZN.ua.

Збірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групі
Україна зіграє у групі C
© УАФ

Збірна України з футболу у 2023 році виступить у відбірному турнірі на чемпіонат Європи-2024.

Національна збірна потрапила до групи C, де зіграє з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

Календар збірної України у групі C кваліфікації Євро-2024

26 березня

19:00. Англія – Україна

16 червня

21:45. Північна Македонія – Україна

19 червня

21:45. Україна – Мальта

9 вересня

19:00. Україна – Англія

12 вересня

21:45. Італія – Україна

14 жовтня

16:00. Україна – Північна Македонія

17 жовтня

21:45. Мальта – Україна

20 листопада

21:45. Україна – Італія

Турнірна таблиця групи C

У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи. Ще три путівки будуть розіграні у стикових матчах Ліги націй.

Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в десяти містах Німеччини.


Данило Слесь, ZN.ua





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