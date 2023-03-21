Збірна України у відборі Євро-2024: календар матчів, положення у групі
Національна команда змагатиметься за потрапляння у фінальну частину турніру, інформує
Збірна України з футболу у 2023 році виступить у відбірному турнірі на чемпіонат Європи-2024.
Національна збірна потрапила до групи C, де зіграє з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.
Календар збірної України у групі C кваліфікації Євро-2024
26 березня
19:00. Англія – Україна
16 червня
21:45. Північна Македонія – Україна
19 червня
21:45. Україна – Мальта
9 вересня
19:00. Україна – Англія
12 вересня
21:45. Італія – Україна
14 жовтня
16:00. Україна – Північна Македонія
17 жовтня
21:45. Мальта – Україна
20 листопада
21:45. Україна – Італія
Турнірна таблиця групи C
У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи. Ще три путівки будуть розіграні у стикових матчах Ліги націй.
Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в десяти містах Німеччини.