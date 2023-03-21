"Будівельник" знявся з європейського турніру через відсутність фінансування

Київський "Будівельник" ухвалив рішення достроково завершити сезон у Балканській лізі (BIBL) через проблеми з фінансуванням.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Український клуб мав вирушити на чергові матчі регулярного сезону до Болгарії, але організатори отримали листа про те, що "Будівельник" припинить виступи "через відсутність фінансування".

Команда займала третє місце у турнірній таблиці BIBL, здобувши шість перемог у семи матчах.

Варто зазначити, що раніше "Будівельник" програв у чвертьфіналі Європейської північної баскетбольної ліги, а також вибув із розіграшу Кубка Європи ФІБА на стадії 1/4 фіналу, програвши французькому "Шоле" за сумою двох матчів.