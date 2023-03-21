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2023-03-21
"Будівельник" знявся з європейського турніру через відсутність фінансування
Київський клуб достроково припинив виступи у Балканській лізі, інформує
"Будівельник" відмовився від участі у BIBL© БК Будівельник
Київський "Будівельник" ухвалив рішення достроково завершити сезон у Балканській лізі (BIBL) через проблеми з фінансуванням.
Про це
Український клуб мав вирушити на чергові матчі регулярного сезону до Болгарії, але організатори отримали листа про те, що "Будівельник" припинить виступи "через відсутність фінансування".
Команда займала третє місце у турнірній таблиці BIBL, здобувши шість перемог у семи матчах.
Варто зазначити, що раніше "Будівельник" програв у чвертьфіналі Європейської північної баскетбольної ліги, а також вибув із розіграшу Кубка Європи ФІБА на стадії 1/4 фіналу, програвши французькому "Шоле" за сумою двох матчів.
Данило Слесь, ZN.ua