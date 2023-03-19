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2023-03-19
"Рух" звільнив головного тренера після поразки від "Шахтаря"
Леонід Кучук втратив роботу в УПЛ.
Кучук втратив роботу після поразки від "Шахтаря"© ФК Рух
Львівський "Рух" ухвалив рішення звільнити головного тренера команди Леоніда Кучука.
Про це
Керівництво пішло на цей крок після поразки "Руха" у матчі з донецьким "Шахтарем" у 18-му турі з рахунком 0:2.
Спеціаліст очолював команду із серпня 2021 року. Також він тренував львів'ян із лютого по грудень 2019 року.
Під керівництвом Кучука "Рух" провів 66 матчів, у яких здобув 27 перемог, 19 разів грав унічию, а ще 20 разів програв.
Після 18-ти турів "Рух" набрав 17 очок і посідає 14-те місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
Данило Слесь, ZN.ua