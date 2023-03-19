"Рух" звільнив головного тренера після поразки від "Шахтаря"

Львівський "Рух" ухвалив рішення звільнити головного тренера команди Леоніда Кучука.

Про це повідомила пресслужба клубу УПЛ.

Керівництво пішло на цей крок після поразки "Руха" у матчі з донецьким "Шахтарем" у 18-му турі з рахунком 0:2.

Спеціаліст очолював команду із серпня 2021 року. Також він тренував львів'ян із лютого по грудень 2019 року.

Під керівництвом Кучука "Рух" провів 66 матчів, у яких здобув 27 перемог, 19 разів грав унічию, а ще 20 разів програв.

Після 18-ти турів "Рух" набрав 17 очок і посідає 14-те місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.