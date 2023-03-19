Усик – Ф'юрі: WBA встановила дедлайн для підписання контракту на бій
Всесвітня боксерська асоціація готова чекати до 1 квітня, інформує
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) повідомила про дедлайн для підписання контракту на бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0- 1, 24 KO).
"Кінцевий термін для отримання підписаних контрактів - 1 квітня. В іншому випадку будуть призначені обов'язкові переговори щодо бою (Усика – прим.) проти Дюбуа", –
Напередодні Усик
Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у важкому дивізіоні.
Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу WBA, яким володіє Усик.