Усик – Ф'юрі: WBA встановила дедлайн для підписання контракту на бій

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) повідомила про дедлайн для підписання контракту на бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0- 1, 24 KO).

"Кінцевий термін для отримання підписаних контрактів - 1 квітня. В іншому випадку будуть призначені обов'язкові переговори щодо бою (Усика – прим.) проти Дюбуа", – поінформував президент WBA Хільберто Мендоса в Twitter .

Напередодні Усик повідомив у соцмережах, що угода була надіслана стороні Ф'юрі, тоді як команда українця "зробила все, що від них залежить, щоб бій відбувся". Поєдинок заплановано на 29 квітня.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у важкому дивізіоні.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу WBA, яким володіє Усик.