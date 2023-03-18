Два основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти Англії

Гравці зазнали травм.

Два основні футболісти
Зубков травмувався у матчі Ліги Європи
© ФК Шахтер

Прес-служба УАФ повідомила про те, що через пошкодження підготовку до матчу кваліфікації Євро-2024 проти Англії пропустять два гравці "Шахтаря" – Олександр Зубков та Юхим Конопля.

Обидва футболісти донеччан отримали травми в останньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Феєнорда".

Повідомляється, що із резервного списку Руслан Ротань викликав правого фулбека "Олександрії" Дениса Мірошниченка.

28-річний футболіст може дебютувати у складі збірної, до того він грав лише за молодіжні національні команди.

Нагадаємо, що тренувальний збір національної команди розпочнеться 20 березня у Лондоні. Вже 26 березня Україна зіграє з Англією на "Уемблі" у рамках стартового поєдинку кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Руслан Ротань очолив збірну України тимчасово до призначення Сергія Реброва.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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