НОК Німеччини виступив проти повернення російських спортсменів у світовий спорт
Німці виступили із однозначною позицією.
У п'ятницю, 17 січня, на своєму засіданні у п'ятницю (17 березня) у Ганновері Виконавчий комітет НОК Німеччини заявив про те, що продовжує виступати за виключення росіян та білорусів, а також офіційних осіб цих двох країн із міжнародних спортивних змагань.
"Президія Німецької конфедерації олімпійських видів спорту (DOSB) та організації, що входять до неї, висловлюють свою солідарність з українськими спортсменами. Не можна давати Росії та Білорусі можливість зловживати участю та успіхами своїх спортсменів у міжнародних змаганнях з метою пропаганди війни", - йдеться на сайті НОК Німеччини.
Зазначимо, що на цьому засіданні німецький Національний олімпійський комітет відмовився бойкотувати Ігри-2024 у разі допуску РБ та РФ.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.