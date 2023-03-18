Призовий фонд жіночого Чемпіонату світу з футболу зріс на 300% і при цьому є втричі меншим, ніж чоловічого

Загальний призовий фонд Чемпіонату світу з футболу серед жінок цього літа зросте до понад 150 мільйонів доларів – цифра, але це все ще значно нижча від 440 мільйонів доларів чоловічого на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Про це пише Axios .

«Чому це важливо: Збільшений пул, оголошений ФІФА в четвер, більш ніж утричі перевищує показник жіночого турніру 2019 року та в 10 разів перевищує показник турніру 2015 року», – йдеться у публікації.