Призовий фонд жіночого Чемпіонату світу з футболу зріс на 300% і при цьому є втричі меншим, ніж чоловічого

Фонд обіцяють урівняти до 2026 року.

Призовий фонд жіночого Чемпіонату світу з футболу зріс на 300% і при цьому є втричі меншим, ніж чоловічого
© The Guardian

Загальний призовий фонд Чемпіонату світу з футболу серед жінок цього літа зросте до понад 150 мільйонів доларів – цифра, але це все ще значно нижча від 440 мільйонів доларів чоловічого на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Про це пише Axios.

«Чому це важливо: Збільшений пул, оголошений ФІФА в четвер, більш ніж утричі перевищує показник жіночого турніру 2019 року та в 10 разів перевищує показник турніру 2015 року», – йдеться у публікації.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України ЦиганковаВ іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова
Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війнуУкраїнська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну
Україна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІУкраїна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІ
"Українське дербі у Франції": Маліновський "Марселя" зіграв внічию зі "Страсбуром" Соболя"Українське дербі у Франції": Маліновський "Марселя" зіграв внічию зі "Страсбуром" Соболя
"З нами Бог": Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита УПЦ МП"З нами Бог": Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита УПЦ МП
Блок рекламы


Похожие новости
Україна вперше в історії вийшла до фіналу жіночого чемпіонату Європи з футзалуУкраїна вперше в історії вийшла до фіналу жіночого чемпіонату Європи з футзалу
Українка Фєдіна здобула золото першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плаванняУкраїнка Фєдіна здобула золото першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання
У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
Найкраща тенісистка світу розірве контракт із компанією, яка залишилася працювати в РосіїНайкраща тенісистка світу розірве контракт із компанією, яка залишилася працювати в Росії
"Справедливого світу немає": титулована фехтувальниця Харлан відреагувала на рішення FIE повернути росіян та білорусів"Справедливого світу немає": титулована фехтувальниця Харлан відреагувала на рішення FIE повернути росіян та білорусів
Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕСтала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ
Найкращий тенісист світу Джокович пропустить великі турніри через заборону на в'їзд до СШАНайкращий тенісист світу Джокович пропустить великі турніри через заборону на в'їзд до США
Українець Котовський виграв золото на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатикиУкраїнець Котовський виграв золото на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатики
Українська фехтувальниця Харлан виграла першу медаль Кубка світу з 2019 рокуУкраїнська фехтувальниця Харлан виграла першу медаль Кубка світу з 2019 року
Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастикиЗбірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Последние новости
Подгружаем последние новости