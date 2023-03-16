Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну

Українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) повідомила, що вона відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну

"Знаєте, я вже протягом п'яти років намагаюся завершити свою кар'єру чинного спортсмена, але в нас втручаються то ковид, то війна. Оскільки ми військовослужбовці, то я маю вибір один: або я йду воювати, або я продовжую займатися спортом. З мене воїн так собі, тому краще поки що залишатися у спорті. Поки йде війна, я не можу звідси піти. Принаймні на фронт я не хочу", - розповіла Олена у коментарі Biathlonnews .

Нагадаємо, що Білосюк є однією з найкращих українських біатлоністок, а у 2014 році у складі збірної України в естафеті Олена виборола золоту медаль Олімпійських ігор у російському місті Сочі.