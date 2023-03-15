Колишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за Молдову
Владислав Бабогло народився у цій країні.
Колишній футболіст молодіжної збірної України Владислав Бабогло вирішив виступати за збірну Молдови.
Федерація футболу Молдови
Бабогло у минулому виступав за молодіжні збірні України U-17 та U-21. При цьому гравець народився в Молдові, а розпочинав свою кар'єру в академії одеського "Чорноморця", після чого у 2017-му підписав контракт із "Олександрією".
"До мене звернувся тренерський штаб збірної з пропозицією зіграти за Молдову. Я поговорив зі своєю родиною, зі своїми родичами і вирішив прийняти це запрошення. Я поговорив із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми чудово зрозуміли одне одного.
Я хочу подякувати Федерації футболу Молдови за надану мені можливість грати за збірну і хочу пообіцяти всім, що викладатимуся на полі в кожному матчі, тому що я хочу допомогти команді.
Молдова мені не чужа. Я тут народився, маю багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, до рідного села Копчак", – сказав Бабогло.