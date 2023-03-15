Колишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за Молдову

Владислав Бабогло народився у цій країні.

Колишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за Молдову
Бабогло стане легіонером в УПЛ
© ФК Олександрія

Колишній футболіст молодіжної збірної України Владислав Бабогло вирішив виступати за збірну Молдови.

Федерація футболу Молдови повідомила про дебютний виклик 24-річного захисника "Олександрії" для підготовки з національною командою до старту кваліфікації Євро-2024. ФІФА надала для цього дозвіл.

Бабогло у минулому виступав за молодіжні збірні України U-17 та U-21. При цьому гравець народився в Молдові, а розпочинав свою кар'єру в академії одеського "Чорноморця", після чого у 2017-му підписав контракт із "Олександрією".

"До мене звернувся тренерський штаб збірної з пропозицією зіграти за Молдову. Я поговорив зі своєю родиною, зі своїми родичами і вирішив прийняти це запрошення. Я поговорив із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми чудово зрозуміли одне одного.

Я хочу подякувати Федерації футболу Молдови за надану мені можливість грати за збірну і хочу пообіцяти всім, що викладатимуся на полі в кожному матчі, тому що я хочу допомогти команді.

Молдова мені не чужа. Я тут народився, маю багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, до рідного села Копчак", – сказав Бабогло.


Данило Слесь, ZN.ua





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