Україна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІ

Для німецької збірної це буде ювілейний поєдинок.

Україна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІ
Україна поки що офіційно не підтвердила матч з Німеччиною
© УАФ

Збірна України з футболу влітку проведе товариський матч на виїзді проти збірної Німеччини.

За інформацією DW Sports, поєдинок заплановано на 12 червня у Бремені. Це буде ювілейна 1000 гра в історії німецької збірної. Перший матч команда зіграла у 1908 році проти Швейцарії.

Варто зазначити, що Німецький футбольний союз та Українська асоціація футболу поки що не підтвердили проведення товариської зустрічі.

Цей поєдинок може стати частиною підготовки збірної України до матчів кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 та 19 червня відповідно.

Минулого разу збірні України та Німеччини зустрічалися на полі у 2020-му році в рамках Ліги націй. Тоді українці програли обидва матчі – 1:2 та 1:3.


Данило Слесь, ZN.ua





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