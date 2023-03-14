Україна проведе історичний товариський матч із Німеччиною у червні – ЗМІ
Для німецької збірної це буде ювілейний поєдинок.
Збірна України з футболу влітку проведе товариський матч на виїзді проти збірної Німеччини.
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Варто зазначити, що Німецький футбольний союз та Українська асоціація футболу поки що не підтвердили проведення товариської зустрічі.
Цей поєдинок може стати частиною підготовки збірної України до матчів кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 та 19 червня відповідно.
Минулого разу збірні України та Німеччини зустрічалися на полі у 2020-му році в рамках Ліги націй. Тоді українці програли обидва матчі – 1:2 та 1:3.