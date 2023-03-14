Зможе виступити на Іграх-2024: олімпійському чемпіону Верняєву скоротили дискваліфікацію за допінг
Український гімнаст домігся пом'якшення покарання.
Зірковий український гімнаст Олег Верняєв повідомив про відновлення спортивної кар'єри після рішення суду скоротити його дискваліфікацію за допінг.
"Я в строю. Це був тривалий процес, у якому я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами і підтвердив, що мельдоній потрапив в організм не з моєї вини чи недбалості.
Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом усього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше", -
Нагадаємо, 29-річний Олег Верняєв отримав чотири роки дискваліфікації, про що стало відомо влітку 2021 року. Покарання відраховувалося з листопада 2020 року. Таким чином, тепер гімнаст матиме шанс поїхати на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Олег Верняєв є чемпіоном Ігор-2016 у Ріо на брусах та срібним призером у багатоборстві, а також багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.