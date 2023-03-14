Зможе виступити на Іграх-2024: олімпійському чемпіону Верняєву скоротили дискваліфікацію за допінг

Український гімнаст домігся пом'якшення покарання.

Зможе виступити на Іграх-2024: олімпійському чемпіону Верняєву скоротили дискваліфікацію за допінг
Суд визнав, що Верняєв не приймав допінг навмисно
© НОК України

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв повідомив про відновлення спортивної кар'єри після рішення суду скоротити його дискваліфікацію за допінг.

"Я в строю. Це був тривалий процес, у якому я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами і підтвердив, що мельдоній потрапив в організм не з моєї вини чи недбалості.

Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом усього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше", - написав Верняєв у Instagram.

Нагадаємо, 29-річний Олег Верняєв отримав чотири роки дискваліфікації, про що стало відомо влітку 2021 року. Покарання відраховувалося з листопада 2020 року. Таким чином, тепер гімнаст матиме шанс поїхати на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Олег Верняєв є чемпіоном Ігор-2016 у Ріо на брусах та срібним призером у багатоборстві, а також багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.


Данило Слесь, ZN.ua





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