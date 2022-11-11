ФІФА заборонила Данії виступити на захист прав людини на ЧС-2022 у Катарі
Данці відкрито виступають проти проведення турніру у Катарі, інформує
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила збірній Данії розміщувати на тренувальній формі під час чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі заяву про права людини,
Данці домовилися зі спонсорами, щоб звільнити місце на тренувальному екіпіруванні для напису "Права людини для всіх". Однак ФІФА не схвалила цю ідею, вважаючи заяву політичною.
У Данії негативно ставляться до рішення провести чемпіонат світу у Катарі на тлі інформації про загибель тисяч мігрантів під час будівництва стадіонів та інших об'єктів інфраструктури для турніру.
Тому на Мундіалі збірна Данії виступить у спеціальній формі від компанії Hummel. Два комплекти будуть у традиційних білому та червоному кольорах, а третій – у траурному чорному. При цьому на екіпіруванні практично не буде видно емблему збірної та логотип технічного спонсора.
На ЧС-2022 Данія виступить у групі D із Францією, Австралією та Тунісом. Турнір пройде з 20 листопада до 18 грудня.