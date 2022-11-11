ФІФА заборонила Данії виступити на захист прав людини на ЧС-2022 у Катарі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила збірній Данії розміщувати на тренувальній формі під час чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі заяву про права людини, повідомляє "24 канал".

Данці домовилися зі спонсорами, щоб звільнити місце на тренувальному екіпіруванні для напису "Права людини для всіх". Однак ФІФА не схвалила цю ідею, вважаючи заяву політичною.

У Данії негативно ставляться до рішення провести чемпіонат світу у Катарі на тлі інформації про загибель тисяч мігрантів під час будівництва стадіонів та інших об'єктів інфраструктури для турніру.

Тому на Мундіалі збірна Данії виступить у спеціальній формі від компанії Hummel. Два комплекти будуть у традиційних білому та червоному кольорах, а третій – у траурному чорному. При цьому на екіпіруванні практично не буде видно емблему збірної та логотип технічного спонсора.

На ЧС-2022 Данія виступить у групі D із Францією, Австралією та Тунісом. Турнір пройде з 20 листопада до 18 грудня.